17 milyar doları aştı! Balkanlar’a ihracat yüzde 21,8 arttı

Balkanlar'a ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 17 milyar 286 milyon dolara ulaşırken, en fazla ihracat 5 milyar 229 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 188 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 21,8 arttı.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat, 5 milyar 229 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 3 milyar 763 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 385 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 434 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 366 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a 836 milyon 630 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 602 milyon 474 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 537 milyon 756 bin dolarlık, Kosova'ya 520 milyon 382 bin dolarlık, Hırvatistan'a 482 milyon 64 bin dolarlık, Karadağ'a 128 milyon 122 bin dolarlık ihracat yapıldı.