18 milyon büyükbaş hayvanın tamamı bir ayda aşılanacak

Irak'ta ortaya çıkan besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye'de tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı acil önlem planını hayata geçirdi. 8 işletmede görülen vakanın ülke geneline yayılımının önlenmesi amacıyla karantina kordonkarantina dahil tüm tedbirleri devreye alan bakanlık, diğer il ve ilçelerdeki canlı hayvan pazarlarını da ikinci bir emre kadar kapattı.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aşıları hazırlayan bakanlık, ülke genelindeki 18 milyon büyükbaş hayvan varlığının tamamını aşılayacak. Bu kapsamda deprem bölgesindeki iller ve vakanın görüldüğü illere öncelik verilecek. Ardından tüm Türkiye'deki illerde bulunan büyükbaş hayvanlar hızla aşılanacak. Aşılama işlemi en geç bir ay içinde tamamlanacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, alınan tedbirler kapsamında ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketlerini yasakladı. Birçok hayvanın bulunduğu canlı hayvan pazarlarında dezenfekte çalışmaları hızlandırıldı. Hızlı aşılama yapmak amacıyla veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.TARIM ve Orman Bakanlığı, alınan tedbirlerle ilgili de açıklama yaptı: "Hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir."