19 ayın en düşük cari açığı

Para politikasındaki normalleşmeyle birlikte dengeli büyüme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve hızlanan yabancı girişi cari açıktaki düşüşü hızlandırdı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre şubatta cari açık 3.2 milyar dolarla, piyasa beklentisi olan 3.7 milyar doların altında kaldı. Geçen yılın ilk 2 ayında 19.5 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 5.8 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açık 31.8 milyar dolarla Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mayıs 2023'te 60.1 milyar dolar olan cari açık, para politikasındaki normalleşme ve dengeli büyüme stratejisi doğrultusunda atılan adımlarla 28.3 milyar dolar azaldı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdüğünü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5.8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28.3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti" diye konuştu.Şimşek, "Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak" dedi.