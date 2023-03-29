20 bin depremzede aile ağaç evde yaşayacak

Kahramanmaraşmerkezli depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin barınma sorunu hızla çözülüyor. Sorunun çözümüne yönelik geliştirilen yöntemlerden biri de doğa dostu olarak tasarlanan ağaç evler oldu. Maseffe Orman Ürünleri A.Ş. tarafından üretilen ağaç evlerden ilk siparişi ise Gaziantep Valiliği verdi. Valiliğin ilk etapta verdiği 300 adetlik siparişin üretimine başladıkları bilgisini veren şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Sağlamcı, "Gaziantep'te valilik ve büyükşehir belediyesi ortak çalışıyor. İlk siparişi aldık ve üretime başladık. Evlerin kurulumu ise önümüzdeki hafta Araban ilçesinde yapılacak. Ardından İslahiye ve Nurdağı ile depremden etkilenen çevre illerde devam edecek" dedi. Valilik ve belediyenin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bu evlerden sipariş edeceği bilgisini veren Sağlamcı, "Yardımseverlerin vereceği siparişlerle depremzedelere yönelik 20 bin civarında ağaç ev üreteceğiz" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le üretim tesislerini ziyaret ettiğini anlatan Hayri Sağlamcı, şöyle devam etti: "Depremzedelerin kullanacağı evlerin her detayı ile ilgilendiler. Evleri çok beğendiklerini söylediler. Onların da yönlendirmeleri ve ilave talepleri doğrultusunda mükemmel bir ürün ortaya çıktı."Sektörün köklü firmalarından biri olduklarını söyleyen Sağlamcı, 115 çalışanları ile günde 100-150 ağaç ev ürettiklerini anlattı. Orta ve üst gelir grubuna yönelik mobilya üretimi yaptıklarını söyleyen Hayri Sağlamcı, "10 yıl önce üretimine başladığımız evleri bugüne kadar eşimize dostumuza satıyorduk. Onlar da hafta sonunu geçirmek için bahçelerine bu evleri kuruyorlardı. Depremin yarattığı korku nedeniyle vatandaşlardan da ilave bir talep olmasını bekliyoruz" dedi. 21.8 metrekare büyüklüğündeki ağaç evlerin konteynerlere göre sıcak ve soğuğa karşı ısı geçirgenliğinin daha az olduğunu söyleyen Sağlamcı, şunları anlattı: "Bu evler bölgede yaklaşan yüksek yaz sıcağına da çok uygun. Malzemeler demonte olduğu için büyük bir hacim kaplamıyor ve depolama sorunu yok. Ömürlük bir ürün, başka yere götürebilirsiniz. Hatta ihtiyacınız olmadı ğında bir depoya kaldırarak, istediğiniz zaman yeniden kullanabilirsiniz." Söz konusu evlerin yardımseverlerden de büyük talep gördüğü bilgisini veren Sağlamcı, "Bireysel taleplerde de ciddi bir artış var. Şu an onların talep ettiği rakamlar 1.000 civarına ulaştı. Bu sayıda da artış bekliyoruz" dedi dedi.HİÇBİR demir aksam kullanılmayan ağaç evlerde iki oda, banyo, hilton lavabo ve sıcak su tesisatı bulunuyor. Evlerin dört tarafının ve altının çift kat malzemeyle izole edildiğini söyleyen Sağlamcı, "En son üstüne yine izolasyon özelliği olan vernik türü bir ürün sürdük. Lego gibi tasarlanan bu evleri 5 kişi sadece bir matkap kullanarak kısa sürede kurabilir. Ağaç evleri 4 kişilik bir ailenin, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ettik" dedi.