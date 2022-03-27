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Haberler Ekonomi Haberleri 20 bin yeni istihdam için 617 yatırıma teşvik
Giriş Tarihi: 28.3.2022

20 bin yeni istihdam için 617 yatırıma teşvik

20 bin yeni istihdam için 617 yatırıma teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

YATAĞAN TERMİK LİDER
Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 99 milyon lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla'ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak. Erdem Soft Tekstil AŞ'nin, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 566 milyon liralık yatırımı, yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsıyor. Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ de İzmir'deki metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

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20 bin yeni istihdam için 617 yatırıma teşvik
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