20 bin yeni istihdam için 617 yatırıma teşvik

Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı, geçen
ay 617 yatırım
teşvik belgesi
düzenledi.
Bakanlığın, Şubat
2022 dönemine
ait yatırım teşvik
belgesi listesi
Resmi Gazete'de
yayımlandı. Belge
alan projelerin
yatırım tutarı 17
milyar 736 milyon
lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların
gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320
kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine
tamamlama vizesi verilirken bu
projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar
89 milyon lira, istihdam edilenlerin
sayısı 12 bin 213 oldu.
YATAĞAN TERMİK LİDER
Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 99 milyon lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ
'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla
'ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak. Erdem Soft Tekstil AŞ
'nin, Gaziantep
'in Şehitkamil
ilçesinde 566 milyon liralık yatırımı, yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsıyor. Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ
de İzmir
'deki metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.