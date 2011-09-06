Haberler Ekonomi Haberleri Ölüm nedeni istatistikleri

Ölüm nedeni istatistikleri Türkiye'de ölüm nedeni bilinen vaka sayısı 280 bin 531 olurken, bu ölümlerin 155 bin 274'ünü erkek ve 125 bin 257'sini ise kadınlar oluşturdu.

AA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 6.9.2011 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:34