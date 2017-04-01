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Giriş Tarihi: 1.4.2017

Çiftçilere 4.2 milyarlık destek başlıyor

Çiftçilere 4.2 milyarlık destek başlıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi. Çelik, söz konusu destek ödemelerinin dün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Çelik, 1 Ocak 2017'den itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilere ödenen tutarın 7,1 milyar lirayı bulacağına dikkati çekerek, böylelikle 2017 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam 12.8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 55.3'lük kısmının ödeneceğini kaydetti.
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Çiftçilere 4.2 milyarlık destek başlıyor
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