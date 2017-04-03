Dizelcilerin aklını çelecek

Dizel, Türkiye'nin bir gerçeği. Pazarda satılan otomobillerin yüzde 60'ı satış fiyatları benzinlilere göre yüksek olmasına rağmen dizel. Bu yüzden düşük hacimli dizel motoru ve otomatik vites seçeneği olmayan markaların işi zor. Ancak bazı markalar, Türk müşterilerin dizel algısını değiştirecek adımlar atıyor. Ürün gamını dizel yerine benzinli motorlarla sunmaya başlayan Volvo'dan sonra Opel de dizelcilerin aklını çelmeye hazırlanıyor. Opel, yenilenen Insignia Grand Sport modelinde mevcut 1.6 lt 136 bg'lik dizel motorun yanı sıra yeni 1.5 lt 165 bg'lik benzinli motor seçeneğini sunmaya başladı. Manuel ve otomatik vites seçeneği bulunan yeni 1.5 lt'lik benzinli motor yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor. Insignia'nın 1.5 lt benzinli otomatik versiyonu 134 bin 500 fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Yakıt tüketiminin yanı sıra satış fiyatının da düşük olması, 1.5 lt benzinli otomatik vitese olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. 1.5 lt benzinli otomatik versiyonunun cazip bir seçenek olarak öne çıktığını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, şöyle konuştu: "Insignia'da satışlarımızın neredeyse tamamı 1.6 dizel otomatik. Yenilenen Insignia Grand Sport'da satışlarımızın yapısının ilk etapta az da olsa değişim göstereceğini öngörüyoruz. Bu yeni benzinli otomatik motorumuzun toplam Insignia satışlarının yüzde 10'luk bölümünü oluşturacağını düşünüyoruz. İlerleyen aylarda 1.5 lt benzinli otomatik modelimiz avantajlı fiyatı ve düşük yakıt tüketimi ile bir yandan farklı müşteri taleplerini beraberinde getireceğini, diğer yandan bir miktar dizel müşterisinin de benzinli motor seçeneğine yönleneceğine inanıyorum."