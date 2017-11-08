Gebze-Halkalı tren hattında raylar döşendi, istasyonlar kuruldu!

TRAFİK NEFES ALACAK

İstanbul'un ulaşım ağının en önemli unsurlarından biri olan Halkalı-Gebze banliyö hattı tamamlanmaya yaklaştı. Bazı noktalarda 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar günden güne hızlanıyor. 19 Haziran 2013'teki son seferinin ardından yenileme çalışmaları için kapatılan İstanbul banliyösünün yaklaşık bir yıl sonra dünyanın en büyüğü olacak olan 3'üncü Havalimanı ile aynı gün 29 Ekim 2018'de açılması hedefleniyor. Hizmete girecek olan hatla 185 dakikada olan Halkalı-Gebze arası 105 dakikaya inecek. Uzmanlar Marmaray'la birleşerek İstanbul'u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki kalabalığın hafifleyeceğini belirtiyor. Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükü azalacak. Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray'ın yapılması ile Ankara'dan İstanbul Pendik'e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzayacak.