İBB'den Üsküdar-Çekmeköy metrosu müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok sayıda basın kuruluşundan gazetecilerin katıldığı programda Başkan Uysal, İstanbul'da yapılacak olan AKM projesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, metro çalışmaları ve istiklal Caddesi gibi bir çok proje hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Başkanı Uysal yaptığı konuşmada, göreve geldiği 40 gün içerisinde Büyükşehir'in fotoğrafını çektiğini ve yapacaklarını planladığını söyledi.

'EN GEÇ 1 AY İÇİNDE AÇILACAK'



Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mevlüt Uysal, "Çekmeköy Metrosu, Türkiye'de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.