Büyümede çift hanenin ayak sesleri

Sanayi üretimindeki rekor artış tüm tahminlerin yukarı revize edilmesini sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından açıklanan verilere göre arındırılmamış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 arttı.
YÜZDE 10 BÜYÜME
Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.7 artış gösterdi. Ekonomistler, sanayi üretimindeki çift haneli artışın, üçüncü çeyrek büyümesinde de görülebileceğini ifade etti. İş Yatırım üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 6.5'ten 10'a çıkardı. 2017 büyüme tahminlerini Yatırım Finansman yüzde 5.2'den 6.2'ye, Halk Yatırım 5.1'den 5.6'ya çekti.