İpekyolu’nun merkez istasyonu: Kars

İki gün süren Van turumun ardından rotayı kuzeye kırdım. Hedefimde Türkiye'nin üç ülkeye kapısı olan tek ili Iğdır ve İpekyolu ile dünya basının da gündemine oturan Kars
var. İlk durağım olan Iğdır coğrafi olarak küçük bir şehir olsa da, İran
, Nahçivan ve Ermenistan'a sınırı bulunuyor. Şehrin ana motivasyonu son yıllarda lojistik ve turizm sektörlerine kaymış durumda. Gördüğüm kadarıyla çalışmalar da meyvesini veriyor. Şehre iki yılda gelen ziyaretçi sayısı yüzde 75 oranında artış göstermiş. Van'da olduğu gibi İran'dan gelen turistler burada da sosyal hayatı yeniden şekillendiriyor. Yeni açılan iki AVM
ağırlıklı olarak İranlı turistlerle dolu. Öte yandan ildeki sanayi yatırımlarında da hızlı bir artış var. Son iki yılda 3 yeni sanayi tesisi hayata geçirilmiş durumda. Kars'ta ise tarihi Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı ve tarihi İpekyolu hattının tamamlanmasının rüzgarı esiyor. Şehri, uluslararası ticaret ağının önemli üslerinden biri haline getiren bu gelişme elbette şehir ekonomisinde heyecan yaratmış.
HEDEF 1 MİLYAR $
Ancak, görüştüğüm yetkililer bu fırsatı daha da ileriye taşımak için altyapıya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu hedef için de bazı önemli projelerin startı verilmiş. 6 ay önce temeli atılan Kars Lojistik Merkezi bu konudaki birçok eksikliği giderecek bir proje olarak öne çıkıyor. Paşaçayır Yolu üzerindeki çimento fabrikası ile Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) arasında 350 bin metrekareye kurulan lojistik merkezi, 412 bin ton yük kapasiteli olacak. Hizmete alındığında 500 kişinin de istihdam edileceği merkezin toplam maliyeti ise 100 milyon lira. 2018 ortasında açılması beklenen merkez, Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan geçecek olan 35 milyon ton yükün transferinde etkin rol üstlenecek. Kars Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2020'den itibaren bu yatırımlar şehre yıllık 1 milyar doların üzerinde ekonomik katkı sunacak. Kars'ın en güçlü ekonomik silahları arasında bal, peynir ve kaz üretimi bulunuyor. Özellikle kaşarı ve gravyeri ile ünlü peynircilikte iddialı çalışmalar var. Karslı KOBİ
'ler yeni projeler için düğmeye basmış durumda. Bu potansiyelin İpekyolu ve lojistik merkezi yatırımları ile daha ileriye taşınmasının yolları aranıyor.