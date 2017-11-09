İstediğiniz kadar çırpının AKM 2019’da bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'de taş üstüne taş koydurmamayı hayat felsefesi yapan bir çete olduğunu belirterek, "İnşallah 2019, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
'nin, o dev opera binasının bittiği yıl olacaktır. İstediğiniz kadar çırpının, istediğiniz kadar yatın, ne yaparsanız yapın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen Şehircilik Şurası kapanış toplantısına katıldı.
TOKİ İLE DERDİNİZ NE?
Bugüne kadar TOKİ
vasıtasıyla 805 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman TOKİ'yi eleştirenlere rastlıyoruz. Neymiş, TOKİ, projeleriyle mahalle kültürü yok oluyormuş, yeşil alanlar katlediliyormuş, binalar çok yüksekmiş. Şikâyetçi olduğum yönler benim de var, o ayrı. İnanın bunları söyleyenlerin de milletten de haberi yok. Derdimiz nedir TOKİ ile? TOKİ bir şeyi başarıyor. Gecekondulaşmayı ortadan kaldırarak onların olduğu bölgelerdeki kentsel dönüşümü, değişimi gerçekleştiriyor. Kendileri 30-40 katlı rezidansta oturup kapı komşularının adını dahi bilmeyenlerin mahalle kültüründen bahsetmeleri kadar boş bir iş olabilir mi? Hayatlarında bir tek ağaç dikmediği halde dünyanın en çevreci insanı geçinenleri artık dikkate almıyorum ve almayacağım" dedi.
10 YILIMIZI YEDİNİZ
"Türkiye'nin nasıl büyük bir ülke olduğunu göremeyenlerin ufuksuzluğundan da bıktık, usandık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar kendilerine taş üstüne taş koydurmamayı hayat felsefesi olarak belirlemiş bir çetedir. Yol, baraj, köprü, metro yaparsınız karşınızda hep bu çeteyi bulursunuz. İstanbul'da AKM
'nin projesini takdim edersiniz, ertesi gün Mimar-Mühendisler Odası hemen bununla ilgili de müracaatta bulunur. Nereye müracaat ederseniz edin, biliniz ki inşallah 2019, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin, o dev opera binasının bittiği yıl olacaktır. İstediğiniz kadar çırpının, istediğiniz kadar yatın, ne yaparsanız yapın. Böyle yapa yapa 10 yılımızı yediniz. Artık daha size tahammül yok. Bedeli neyse biz bunu yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İÇLERİNE SİNDİREMİYORLAR
Sırça köşklerinden ahkam kesenlerin asıl derdinin, büyük şehirlerin özellikle de kurtarılmış bölge olarak gördükleri belli muhitlerin sadece kendilerine ait olmaktan çıkması olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince halkçılığı kimseye bırakmayanlar milletle aynı yollarda yürümeyi, aynı meydanları paylaşmayı içlerine sindiremiyorlar. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkaracağız. Bu yolda bize verecek katkısı olan herkese yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize takoz olmaya çalışanları ise, kendi sığ dünyalarında bırakır yolumuza devam ederiz" dedi.