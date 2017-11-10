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'Artık, kaliteyi müşteri tanımlıyor'

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:55
'Artık, kaliteyi müşteri tanımlıyor'

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, Birleşmiş Milletler () tarafından her yıl Kasım ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Dünya Kalite Günü ve Avrupa Kalite Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Buket Eminoğlu Pilavcı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kalite, bir ürün ya da hizmetin beklenti ve gereksinimleri karşılayabilme yeteneğidir. Aslında kalite algısı topluma, kültürel gelişime, beğeni ve alışkanlıklara göre değişebilir.

Ama dijital dönüşüm çağındaki global dünyada var olmak; en yüksek kalite standartlarını karşılamayı zorunlu kılıyor.

Çünkü artık kaliteyi müşteri tanımlıyor. Sürekli iyileşme, gelişme ve sürdürülebilir başarı için 'kalite' olgusunu merkeze konumlandırmalıyız.

Tabi ki, kalite yolculuğundaki her kurum rekabetçilik artışı, marka başarısı ve yükselen ciroları doğal sonuçlar olarak değerlendirir.

Ülkemizin rekabet gücünün ve refahının yükselmesi için 27 yıldır Türkiye Kalite Derneği (KalDer) olarak kalite bilincinin toplumumuza yerleşmesi misyonu ile var olduk, gelecekte de değer ve kalite yaratmaya devam edeceğiz.''

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