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'dan flaş kararı!

Giriş Tarihi: 10.11.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 10:59
Sırbistan'dan flaş Türk Lirası kararı!

merkez bankası, yerel döviz piyasasında işlem gören yabancı paralar arasına `nı da dahil edeceğini dün açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ", bankalarda işlem gören yabancı para birimleri arasında yer alacak, bankalararası döviz piyasasında merkez bankası tarafından alımı ve satışı yapılabilecektir" denildi.

Banka, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri listesinde TRY ve 949 kodlarıyla 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleme gireceğini belirtti.

Her ikisi de Avrupa Birliği tam üye adayı olan ve , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce Belgrad'a yaptığı ziyaret sırasında yatırım ve ticaret gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye karar vermişlerdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi halen 800 milyon dolar civarında.

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Sırbistan'dan flaş Türk Lirası kararı!
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