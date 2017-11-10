Sırbistan'dan flaş Türk Lirası kararı!

Bankadan yapılan açıklamada, "Türk Lirası, bankalarda işlem gören yabancı para birimleri arasında yer alacak, bankalararası döviz piyasasında merkez bankası tarafından alımı ve satışı yapılabilecektir" denildi.

Banka, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri listesinde TRY ve 949 kodlarıyla 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleme gireceğini belirtti.



Her ikisi de Avrupa Birliği tam üye adayı olan Türkiye ve Sırbistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce Belgrad'a yaptığı ziyaret sırasında yatırım ve ticaret gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye karar vermişlerdi.



İki ülke arasındaki ticaret hacmi halen 800 milyon dolar civarında.