Son dakika: Bakan Arslan Gebze-Halkalı hattı için tarih verdi

Ahmet Arslan, Pendik Yunus İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı.



Bakan Arslan, Halkalı- Gebze Banliyö Hatları'nın İyileştirilmesi Projesi'nin 2018 yılı sonunda hizmete gireceğini söyledi. Arslan, "İstanbul için çok önemli olan, Asya yakasında Gebze'den Söğütlüçeşme'ye, Avrupa Yakası'nda Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar Banliyö Sistemleri'nin metro standardına kavuşturulması Marmaray ile entegre olup kesintisiz hale gelmesi aynı zamanda Marmaray araçlarıyla Gebze'den Halkalı'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk bu güzergahı kat edilebilecektir" dedi.

"2 BANLİYÖ BİR ŞEHİRLERARASI HAT OLACAK"



Bu hat üzerinde ikisi banliyö biri şehirlerarası trenlere hizmet edecek hızlı tren hattının bulunacağını belirten Bakan Arslan şunları söyledi: "T-1 ve T-2 dediğimiz hatları Marmaray araçları kullanacak. T-3'ü ise şehirlerarası ve uluslararası trenler ile yüksek hızlı tren de buna dahil olmak üzere kullanacak. Yaklaşık 20 kilometresi Avrupa'da, Anadolu yakasında da 43 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre olacak. 2018'in Ağustos ayına kadar bu hat üzerinin tamamında inşaatı, altyapı çalışmalarını, elektro mekanik sistemleri bitirip, rayları tamamen döşemiş ve Eylül sonu itibariyle de sinyal çalışmalarını bitirmiş olacağız. Aralık ayına kadar da test sürüşlerini tamamlayıp 2018 Aralık ayı sonu itibariyle de Gebze'den Halkalı'ya İstanbullular hizmet alacak."

HAYDARPAŞA GARI



Bakan Arslan Haydarpaşa Garı ile ilgili olarak da "Ankara'dan kalkan yüksek hızlı trenlerimiz şimdilik Pendik'e kadar geliyor. Bu proje bittiğinde Haydarpaşa Garı'na kadar gidebilecek. Haydarpaşa Garı yüksek hızlı tren garı olarak hem yolculara hizmet edecek hem de trenlerin gare(istasyon) sahası olarak hizmet verecek" ifadelerini kullandı

PROJENİN ÖZELLİKLERİ



Proje, 11 noktada 15 ayrı raylı sistemle entegre olarak İstanbul Ulaşım ağınının önemli bir ayağını oluşturacak. Bu hatlar hiçbir şekilde şehirlerarası veya uluslararası trenlerden etkilenmeyecek. Avrupa ile Asya arasında kesintisiz Demiryolu bağlantısı sağlanacak. Tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesi ile günde 1 milyon 200 bin kişinin İstanbul'un iki yakasında ulaşımını sağlayacak. Mevcut köprülerin trafiği azalacak. Metro ve Yolcu/Yük Trenin aynı hat üzerinde işletilecek.

PEKİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ DEMİRYOLU BAĞLANTISI



Araç trafiğinin Tarihi Yarımada'ya etkilerinde azalma sağlanacak. Proje, Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu bağlantısının son halkası. Marmaray Projesinde kullanılacak olan 440 adet demiryolu aracının, 300 adedi ülkemizde üretildi. Deprem Uyarı sistemi için Kandilli Rasathanesi'ne, güvenlik için Emniyet, yangın önleme için ise İtfaiyeye fiber optik kablolarla direk bağlandı. Son teknoloji havalandırma, sinyal ve kontrol sistemleri kullanılmakta.