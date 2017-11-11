Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülleri sahiplerini buldu

Düzenlediği eğitim ve konferanslarla üye belediyeleri arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan Sağlıklı Kentler Birliği, sanayi tesislerinin çevre yönetimi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla iki yılda bir düzenlediği Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödül Töreni'nde bu sene 11 üye belediyeden, toplamda 40 tesis çevreye duyarlılıklarından dolayı ödüllendirildi.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

Buna göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren, İstaç, Mesan Metal Alüminyum, Makasan Makina, Dekor Ca, İstanbul Gümüş Rafinerisi,

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Laspar Angst ve Pfister, Tat Gıda, Pres Metal Otomotiv, Elring Klinker Otomotiv, May Fren Sistemleri,

Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Menderes Tekstil, Atom Kablo, Denizli Cimento, İlmor Kimya, Age Doğalgaz Elektrik Üretim,

Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Aygaz, Petrol Ofisi, Hateks, Koruma Klor Alkali,

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Milkon Süt, Japar Plastik, DB Tarım Enerji, Abalıoğlu,

Bilecik Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Porland Porselen, Türk Ytong, Marmara Kağıt ve Ambalaj,

Gebze Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Hidropar, Şallılar Kağıt, KBS Kalıp Bağlama, Cantaş Sogutma Sistemleri,

Kırşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Çemaş Döküm Sanayi,

Malkara Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Saros Hazır Beton ve Nurdan Gıda,

Mezitli Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Aldo Grup Opat Otomotiv ve Gürsoy Grup Otomotiv,

Nilüfer Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Merkezman Mercedes, Gordes Tarım, Tomurcuk Otogaz firmaları, çevreye duyarlı faaliyetleri nedeni ile bu sene ödüle layık görüldü.

TÜREL: HEP BİRLİKTE BU MESELEYİ ÇÖZMEMİZ GEREKMEKTEDİR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel: "Sağlıklı Kentler Birliği'nin asıl hedefi, sağlıklı kentleşmeyi ve halkın sağlığını korumanın da ötesinde, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğe ulaşmaktır. Bu anlamda, ödül alan tesislerin bulunduğu belediyelerin çoğunluğunun, sanayimizin en yoğun olduğu bölge ve illerimizde olması da, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Ülkemizde 2.217 faal organize sanayi bölgesi olmasına ragmen, sadece 91 atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Belediyeciler ve sanayiciler olarak hep birlikte bu meseleyi çözmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

UYSAL: BUNUN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ İSTANBUL'DA YAŞAMAYA BAŞLADIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Sağlıklı Kentler Birliği'nin ne kadar önemli bir misyon üstlendiğini görebilmemiz adına, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan ve 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un geçmişine bakmamızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 80'li yıllarda, gazetelerin gaz maskeleri dağıttığı, temiz hava almakta zorlandığımız, dünyanın en güzel koylarından birisi olan ve "Altın Boynuz" olarak anılan Haliç'in, düne kadar toprakla doldurulup, meydan yapılmasının planlandığı dönemleri geride bıraktık. Aslında İstanbul'da hem doğru şehirleşip, hem de güzel bir şekilde yaşanabilirmiş. Bizler ilerleyen dönemde, İstanbul'un bu yönde daha da ivmelenmesi için çalışacağız. Özellikle, 1994'ten sonra göreve gelen o dönemin belediye başkanı, şimdinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıklı kentleşme adına neler yapılabilir, bunun en güzel örneklerini İstanbul'da yaşamaya başladık. Özellikle enerji ile ilgili yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucunda İstanbul'un havasının temizlendiğini ve ülkemizin diğer şehirlerine de çok doğru bir örnek olduğunu, bunun yanı sıra, bir zamanlar kokusu nedeni ile yanından bile geçilemeyen Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalar sonucunda denizimizin de artık temizlendiğini söyleyebiliriz. Keza Haliç'te yaplan temizleme çalışmaları ile de artık o lokasyonun etrafında uluslararası kongrelerin düzenlenebiliyor. Faaliyet gösterdikleri şehre duyarlı ve çevreye karşı sorumluluk gösteren tüm şirketlere bir kez daha teşekkür eder, başarılarının devamını temenni ederim." diyerek sözlerini noktaladı.