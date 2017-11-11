Toplu ödeme yap emekli ol

Geçtiğimiz yıl çıkartılan yeniden yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş borcundan kurtulmuştu.

Bu arada borcu olduğu için şartları tamam olmasına rağmen emekli olamayan vatandaşlar da fırsatı değerlendirip emekli olmuşlardı.

Şimdi TESK ve Ziraat Bankası öncülüğünde yeni bir erken emeklilik fırsatı daha ortaya çıktı. Kurum ile banka arasında yapılacak bir protokol ile borçlu vatandaşlar kredi alacak ve emekli olabilecek.

Düşük faizli kredinin geri ödemeleri de emekli maaşından kesilerek yapılacak.

Bağ-Kurlular kuruma borçları olduğu zaman şartlar oluşsa da emekli olamıyor.

Protokol olmadığı için detaylar kesinleşmedi. Ancak önceki uygulamalardan yola çıkarak kafalardaki soruların cevaplarını verelim.



- Yararlanma şartları neler?



Öncelikle yaş, yıl ve prim günü şartlarının tamamlanmış olması gerekiyor. Borcu olduğu için emekli olamayanlara bu fırsat sunulacak. Şartları tamamlamak için doğum ya da askerlik borçlanması ve ihyadan (prim canlandırma) da yararlanmak mümkün.



- Borç nasıl ödenecek?



Banka ile yapılan protokollerde düşük faiz uygulanıyor. Para peşin olarak verilip SGK'ya aktarılıyor. Geri ödemeler ise emekli maaşından taksitlerle yapılıyor. Genelde 48 aya kadar taksit oluyor.



- Önce bankaya mı gidilecek?



Hayır, önce SGK'ya giderek "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilir" yazısı almak gerekiyor. Bu yazıyla bankaya gidilecek.





- Hangi Bağ-Kur'lular kredi alabilecek?



Tarım (çiftçi) Bağ-Kur'lu olanlar, Esnaf Bağ-Kur'lusu, şirket ortakları ve muhtarlar...eleştirileride bulunur. Yeni sistem, hem bu şikâyetleri giderecek hem de tecrübeyi değerlendirmiş olacak. Programda, görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı, personel ve ücret düzeyinin hizmet gerekleriyle uyumsuzluğu personel sisteminde göze çarpan problemlerden bazıları.

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