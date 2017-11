Ette ithalatı OSB bitirecek

BUGÜN NELER OLDU

Et ithalatıyla fiyatı düşürmek isteyen hükümetin, kalıcı çözüm arayışı devam ediyor. Bu kapsamda 10 ilde Besi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projesi sürdürülürken, Şanlıurfa'daki en büyük besi OSB'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. 8 bin 600 dekar üzerine kurulan ve 534 işletmenin yer alacağı OSB'de, toplam 106 bin büyükbaş hayvan olacak. Altyapı çalışmasına 97 milyon TL harcanan OSB'nin, 2019'da faaliyete geçmesi hedefleniyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, projede tahsislerin sağlandığını, 534 işletmenin aralıktan itibaren üstyapı çalışmalarına başlayacağını söyledi. Her bir işletmenin ortalama 2 bin metrekare kapalı alanı olacağını aktaran Cevheri, bu işletmelerde 200-250 büyükbaş hayvanın bulunacağını kaydetti. Bu projenin et ithalatının yüzde 25'ini karşılayacağını belirten Cevheri, şunları anlattı: "Besi OSB'de mezbahaneden katı atık tesisine, yemden süt fabrikasına kadar her şeyin yer alması planlanıyor. Kendi enerjisini üretecek olan bu OSB'de ahırların üzerine konulacak güneş panelleriyle 120 megavat enerji elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hayvan gübresinden biyogaz elde ederek bunu enerjiye çevireceğiz. Enerji tesislerine iki Alman firması talip oldu."Projenin sosyal boyutuna da dikkat çeken Cevheri, "Urfa'da besicilik mağaralarda yapılıyor. Projeyle birlikte besiciler hayvanlarını OSB'ye taşıyacak ve mağaralar boşalacak. Mağaraları da 2020'de turizme açacağız" diye konuştu. Cevheri, Antakya, Ankara-Çubuk, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Kars, Erzincan, Ağrı ve Karaman'da da besi OSB'si kurulduğunu hatırlattı. Tarım Bakanlığı et ithalatının önüne geçmek için üretimi artırma çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda küçük aile işletmeleri rehabilite edilecek.25 bin aile işletmesine sıfır faizli kredi desteği verilecek.Hayvanın yetişeceği ahır yoksa devlet ahır yapacak.Kadın çiftçilere destek verilecek.Sözleşmeli işletmelerin, besi sonunda hayvan kesimleri ESK tarafından yapılacak.ESK, üreticiye kazanç sağlayabileceği fiyattan alım garantisi verecek.Çiğ süt alım kilogram fiyatı 1.40 TL'ye yükseltildi.Şanlıurfa Besi OSB Başkanı Abdullah Şıldır da, projenin ilin kalkınmasına ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu projeyle tarımsal üretime katkı sağlanacak. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor" dedi. Projeyle besicilerin kredilere daha kolay ulaşacağını aktaran Şıldır, "Bizim besicilerimiz halihazırda mağaralarda hayvanlarına bakıyor. Orada hayvancılık yapanların hiçbiri kredi imkânlarından faydalanamıyor. Besi OSB'de krediye ulaşmaları daha kolay olacak" diye konuştu. Tesiste halihazırda besilik hayvanların olacağını aktaran Şıldır, et fiyatlarının damızlık hayvanla düşürüleceğinin altını çizdi. Şıldır, "Biz burada besiliğin yanı sıra damızlık dana da istiyoruz. Talebimizi ilettik, konuya sıcak bakılıyor" ifadelerini kullandı.