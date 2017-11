Hayvancılıkta babayiğitler aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) hayvancılık sektörünü Gaziantep 'te masaya yatırdı. Derneğin Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu ile Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın yanı sıra işadamları ve bürokratlar katıldı. Hayvancılıkta yerlileşmenin önemine vurgu yapan Abdurrahman Kaan, "Hayvancılık sektöründe yerli ırk üretecek babayiğitler arıyoruz" dedi. Dünyada hayvancılık sektöründe önemli üreticilerden olmayı hedeflerken, ithalatı sonlandırmak istediklerini belirten Kaan, "2016'da Türkiye'de 14.3 milyon büyükbaş, 44 milyon ise küçükbaş hayvan bulunuyordu. Bu sayıyı mümkün olduğunca yukarı taşımalıyız. Giderek daha az yetiştirilmesi tercih edilen küçükbaş hayvan varlığını artırmamız gerekiyor" diye konuştu.Kırmızı et tüketiminin her geçen gün arttığını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de gelecek 3-4 yılda ithalatı tamamen durdumayı hedeflediklerini söyledi. Daniş, "Eskiden küçükbaş tüketirken şu anda tüketimin yüzde 90'ını büyükbaş oluşturuyor. Hanımlar küçükbaş et tüketmek istemediğini söylüyor. 3-4 yıl içinde ithalatı bitirecek çalışmalarda son noktaya geldik" ifadelerini kullandı. İthalatı durdurmak için bazı çalışmaların da gerekliliğine vurgu yapan Daniş, "Buzağı kayıpları azalmalı, meralar rasyonel kullanılmalı, süt üretimi damızlık hayvan sayısı artmalı, hayvan hastalıkları azalmalı" dedi.Tarım ve hayvancılıkta dünyada ciddi rekabet olduğunu belirten Kaan, şunları anlattı: "Bizim oyun kurucu olmamız gerekiyor. Yeni dönemde yol haritası çıkarırken teknolojiyi temele oturtmalıyız. Hayvancılık sektörünün teknoloji ile hareket etmesi gerekiyor. Geleneklerden faydalanan bir alan olsa da çağdaş yöntemlerden faydalanmalıyız. Hayvancılıkta ithalatı sonlandırmalıyız. İhraç eder konuma gelmeliyiz. Hayvan sayıları yukarı taşınmalı.