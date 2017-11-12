Hollandalı şirketten İstanbul Yeni havalimanı için teklif

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (Süsbir) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Türk üreticilerin ürettiği süs bitkileriyle Hollandalı üretici FloraHolland çiçeklerinin İstanbul Yeni Havalimanı çevresinde satış organizasyonu kuracağını belirterek, "Türkiye'den ve dışarıdan gelecek ürünleri ortak bir organizasyonla 3. ülkelere pazarlama projesi üzerinde çalışıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın merkezi konumundan yararlanarak böyle bir oluşum kurgulamak istiyoruz." dedi.

Dündar, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dündar, Hollandalı süs bitkisi devi FloraHolland'ın Türkiye'deki yerli üreticilerle beraber İstanbul Yeni Havalimanı etrafında bir kümelenme teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Hollanda'nın süs bitkileri alanında yüz yıllardır biriken tecrübesine dikkati çeken Dündar, "FloraHolland temsilcileri şu anda bizlerle görüşme halinde. Türkiye'de yapımı yakın zamanda tamamlanacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın bulunduğu bölgede bizleri de dahil edecekleri bir organizasyonla hem Türkiye pazarında hem de Türkiye'den sonraki pazarlarda satış hedefleniyor. Malumunuz şu anda özellikle Orta Doğu coğrafyası savaşların pençesi altında ama savaş bir gün bitecek.

KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI

Burada biz Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan gibi ülkeler aynı organizasyon içinde hem bizim ürettiğimiz bitkileri hem de bizde olmayan bitkilerle birlikte satılması için şu anda görüşüyoruz. Karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla bir iş birliği hedefliyoruz. Hollanda'nın bizim eksikliklerimizi tamamlayacağını, bizim de onların eksikliklerini tamamlayacağımız düşünüyoruz." diye konuştu.

Türk ve Hollandalı süs bitkisi üreticilerinin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde bir araya geldiğini anımsatan Dündar, "Sayın bakanımız aynı daveti kendilerine sundu. Türkiye'den ve dışarıdan gelecek ürünleri ortak bir organizasyonla 3. ülkelere pazarlama projesi üzerinde çalışıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın merkezi konumundan yararlanarak böyle bir oluşum kurgulamak istiyoruz." dedi.

"BELEDİYELERİMİZİN AĞAÇLARDA YERLİ TÜRLERİ TERCİH ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Dündar, "Süs bitkileri sektörü olarak bizim büyüklüğümüz 2002 yılında 400 milyon lira seviyesindeydi, şimdi ise 4 milyar lira büyüklüğe ulaştık. Bu ülke ekonomisi açısından ve sektörümüz için önemli bir gösterge. İhracatımız geçen yıl 82 milyon dolar oldu. Hedefimiz bunu 2023 yılında 500 milyon liraya çıkarmak. İthalatımız ise geçen yıl 87 milyon dolar gerçekleşti. İstihdamımıza bakıldığında sektör olarak 100 bin seviyesindeyiz.." bilgilerini verdi.

Süs bitkileri sektörünün son 15 yılda 10 kat büyüdüğünü söyleyen Dündar, bunda belediyelerin alımlarının önemli paya sahip olduğunu kaydetti.

Türk üreticilerin göz ardı edilemeyecek derecede kaliteli üretimler yapmaya başladığını anlatan Dündar, şunları söyledi:

TALEP DE ARTARAK DEVAM EDİYOR

"Belediyelerimizin kullandıkları bitkilerde ve özellikle ağaçlarda olabildiğince yerli türleri tercih etmelerini rica ediyoruz. Özellikle ağaç türlerinde daha büyük ve gösterişli ağaçlar değil de, belki bir iki sene sonra gösterişli hale gelecek yerli ağaçları tercih edilebilir. Biz yasaklarla değil, ülkemizdeki paydaşların uyumuyla sektörümüzü geliştirmek istiyoruz. Belediyelerimiz eğer uygulamalarında yerli ağaçları tercih ederlerse hem ülkemiz ekonomisini hem de biz üreticileri desteklemiş olurlar.

Peki belediyeler hangi bitkiyi hangi yerel üreticiden bulacağını nasıl bilecek? Bunun için Süsbir Portal'ı hayata geçirdik. Süsbir Portal'a her bir belediye girerek hangi üreticide hangi tür bitkilerin bulunduğunu görebiliyor. Ticareti kolaylaştıran ve şeffaflaştıran bir uygulama Süsbir Portal. Tüm belediyelerimize göz atmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü burada alıcılara ödeme yapmıyorsunuz, doğrudan üreticiden alıyorsunuz. Talep de artarak devam ediyor."

3. HAVALİMANI'NIN YÜZDE 71'İ TAMAMLANDI