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BELTUR'dan engelli ına büyük destek

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 13:16
BELTUR'dan engelli istihdamına büyük destek

BELTUR AŞ, uyguladığı projeyle iş okullarında eğitim gören leri şirket bünyesinde çalıştırarak sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız yaşamalarına destek oluyor.

bağlı iştiraklerden BELTUR AŞ, uyguladığı projeyle iş okullarında eğitim gören leri şirket bünyesinde çalıştırarak sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız yaşamalarına katkı sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, BELTUR tarafından 7 yıl önce başlatılan ve sessiz sedasız devam eden proje, engelli ı alanında alınan sonuçlar itibariyle önemli bir ihtiyaca cevap verdi.

Projede, unutulan ve ömür boyu bakıma muhtaç gibi duran gençlerin kendine güvenen, toplum içerisinde ailesine ihtiyaç duymadan hayata kazandırılmış insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.

Zihinsel engelleri nedeniyle toplumdan uzak kalan gençlerin toplum içine girmeleri sağlanan projeyle, gençlerin okullarına servisle gidip gelmeleri gibi faktörlerin sosyalleşmenin önünde engel olduğu tespiti yapıldı.

Ailelerinin yardımı olmadan sosyal hayatta yer alamayan gençlerin, öz güvenleri proje sayesinde artırılırken, bu sayede okula kendi başlarına gitmeleri ve sosyal ortamlarını kendilerinin kurması sağlandı.

Okul sonrası BELTUR'da istihdam imkanı

İş okullarında eğitim gören gençlerin eğitimleri bittikten sonra hayata kazandırılması için herhangi bir süreç bulunmazken, eğitim aldıkları süreçte BELTUR'da stajyer olarak görev yapıyor, okul sonrası şirket bünyesinde işe alınıyor.

BELTUR, 2010'da başladığı projede 600 öğrenciyi mezun ederek, iş hayatına katılmalarını sağladı. Gelecek yıl haziran ayında mezun olacak öğrencilerden 10'unun şirket bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.

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BELTUR'dan engelli istihdamına büyük destek
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