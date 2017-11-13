Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüyen pick-up pazarı, son beş yılda ikiye katlandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2012'de 7 bin 739 adet olan pick-up satışları 2016'da 15 bin 54 adede çıktı. Yılın dokuz aylık döneminde ise 14 bin 750 adet pick-up satıldı. Yıl sonunda pick-up satışlarının 20 bin adedi zorlaması bekleniyor. Yılın ilk 9 ayında pick-up segmentinin lideri 3 bin 505 adetle Toyota Hilux modeli oldu. İkinci sırada 2 bin 490 adetle Mitsubishi L200, üçüncü sırada 2 bin 488 adetle Volkswagen
Amarok bulunuyor. Pick-up modellerine ilginin en büyük nedeni vergi avantajına sahip olması. Yüzde 4'lük ÖTV
oranı pick-up'lar fiyatlarını cazip kılıyor. Ayrıca, pick-up'ların hem arazide hem de şehir içinde kullanılabiliyor. Konfor özellikleri ve sürüş karakterleri binek otomobilleri aratmıyor. Büyük rekabetin yaşandığı pazarda Ford, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Isuzu, Ssangyong ve Nissan'ın pick-up modelleri bulunuyor. Mercedes-Benz de, pick-up pazarına kayıtsız kalamadı. Yeni pick-up modeli X-Class modelini Türkiye'de 129 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. İlk etapta dört silindirli 2.3 lt (163 bg v 190 bg) motor seçenekleriyle ithal edilen X-Class'ın 6 silindirli 3.0 lt 258 bg gücündeki motor versiyonu ise 2018'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.
ISUZU D-MAX YENİLENDİ
Pick-up pazarındaki bir başka yenilik ise Isuzu'dan geldi. Markanın pick-up segmentindeki iddialı temsilcisi D-Max de yenilenerek 129 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. D-Max, yeni 1.9 lt'lik dizel motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman tercihleriyle selefiyle aynı gücü üretirken, daha düşük yakıt tüketimi, sessiz bir kabin ve konforlu sürüş sunuyor.
MTV AVANTAJI VAR
ISUZU D-Max
'te 2.5 lt'lik motor yerine yeni nesil 1.9 lt'lik bir motor kullanıldığını söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Şu an Türkiye'de satılan pick-up araçlar içinde en düşük hacimli motor olduğu için, kullanıcılarına uzun vadede ciddi bir MTV
avantajı sağlayacak" dedi.
TÜRKİYE'DE ÜRETİM 2018'DE
Yenilenen D-Max'ın Türkiye'deki üretimiyle ilgili bilgi veren Arıkan, şöyle devam etti: "V-Cross donanıma sahip aracımız Tayland'daki Isuzu fabrikasında üretiliyor. 2018 yılı ilk yarısında da D-Max'in baz ve donanımlı versiyonlarını Anadolu Isuzu fabrikamızda üreteceğiz. Bir önceki D-Max'i Türkiye'de 2014'te üretmeye başlayan Anadolu Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de Türkiye'nin halen tek pick-up üreten otomotiv markası olacak. D-Max, Türkiye'de seri olarak üretilecek ilk ve tek 1 ton taşıma kapasiteli pick-up olacak."