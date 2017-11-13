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Beş yılda ikiye katlandı

Giriş Tarihi: 13.11.2017
Beş yılda ikiye katlandı

Hem arazide hem şehir içinde kullanılabilen pick-up araçlara talep giderek artıyor. 2012’de 7 bin 739 adet olan pick-up pazarı 2016’da ikiye katlanarak 15 bin adede ulaştı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüyen pick-up pazarı, son beş yılda ikiye katlandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2012'de 7 bin 739 adet olan pick-up satışları 2016'da 15 bin 54 adede çıktı. Yılın dokuz aylık döneminde ise 14 bin 750 adet pick-up satıldı. Yıl sonunda pick-up satışlarının 20 bin adedi zorlaması bekleniyor. Yılın ilk 9 ayında pick-up segmentinin lideri 3 bin 505 adetle Toyota Hilux modeli oldu. İkinci sırada 2 bin 490 adetle Mitsubishi L200, üçüncü sırada 2 bin 488 adetle Amarok bulunuyor. Pick-up modellerine ilginin en büyük nedeni vergi avantajına sahip olması. Yüzde 4'lük oranı pick-up'lar fiyatlarını cazip kılıyor. Ayrıca, pick-up'ların hem arazide hem de şehir içinde kullanılabiliyor. Konfor özellikleri ve sürüş karakterleri binek otomobilleri aratmıyor. Büyük rekabetin yaşandığı pazarda Ford, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Isuzu, Ssangyong ve Nissan'ın pick-up modelleri bulunuyor. Mercedes-Benz de, pick-up pazarına kayıtsız kalamadı. Yeni pick-up modeli X-Class modelini Türkiye'de 129 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. İlk etapta dört silindirli 2.3 lt (163 bg v 190 bg) motor seçenekleriyle ithal edilen X-Class'ın 6 silindirli 3.0 lt 258 bg gücündeki motor versiyonu ise 2018'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.

ISUZU D-MAX YENİLENDİ
Pick-up pazarındaki bir başka yenilik ise Isuzu'dan geldi. Markanın pick-up segmentindeki iddialı temsilcisi D-Max de yenilenerek 129 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. D-Max, yeni 1.9 lt'lik dizel motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman tercihleriyle selefiyle aynı gücü üretirken, daha düşük yakıt tüketimi, sessiz bir kabin ve konforlu sürüş sunuyor.

MTV AVANTAJI VAR
'te 2.5 lt'lik motor yerine yeni nesil 1.9 lt'lik bir motor kullanıldığını söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Şu an Türkiye'de satılan pick-up araçlar içinde en düşük hacimli motor olduğu için, kullanıcılarına uzun vadede ciddi bir avantajı sağlayacak" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM 2018'DE
Yenilenen D-Max'ın Türkiye'deki üretimiyle ilgili bilgi veren Arıkan, şöyle devam etti: "V-Cross donanıma sahip aracımız Tayland'daki Isuzu fabrikasında üretiliyor. 2018 yılı ilk yarısında da D-Max'in baz ve donanımlı versiyonlarını Anadolu Isuzu fabrikamızda üreteceğiz. Bir önceki D-Max'i Türkiye'de 2014'te üretmeye başlayan Anadolu Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de Türkiye'nin halen tek pick-up üreten otomotiv markası olacak. D-Max, Türkiye'de seri olarak üretilecek ilk ve tek 1 ton taşıma kapasiteli pick-up olacak."
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