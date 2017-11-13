Tarihi rekora az kaldı

Otomotiv
sanayisi üretim ve ihracat
ta rekor hedefine bir adım daha yaklaştı. Yılın 10 ayında toplam üretim yüzde 17 artışla 1 milyon 380 bin 175 adet olarak gerçekleşti. İhracat ise adet bazında yüzde 22 artışla 1 milyon 103 bin adede yükseldi. Son iki aya hız kesmeden giren otomotiv sanayisi, yılın ilk yarısında gerçekleşen rakamlar sonrasında 2017 hedeflerini yukarı yönlü revize etmişti. Otomotiv sanayisi, 1 milyon 650 bin adetlik üretim tahminini 1 milyon 700 bin adede, 1 milyon 350 bin adet olan ihracat tahminini ise 1 milyon 400 bine çıkardı. 27 milyar dolar olan ihracat geliri tahmini ise 28 milyar dolara yükseldi. Böylece 2017 sonunda üretim 2016'ya göre yüzde 14.4, ihracat adet bazında yüzde 22.6, ihracat geliri ise yüzde 15.7 gibi yüksek oranda artacak.
EN YÜKSEK SEVİYEDE
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) raporuna göre, 2017 Ocak-Ekim döneminde toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi ise yüzde 27 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil üretimi 941 bin adet, toplam üretim 1 milyon 380 bin adet oldu. Traktör eklendiğinde ise toplam üretim 1 milyon 424 bin 91 adet olarak gerçekleşti. Ocak-ekim dönemi üretimi, otomotiv sanayi tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı şekilde otomobil üretimi de 2007-2017 verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye çıktı. Yılın 10 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 22, otomobil ihracatı ise yüzde 34 arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 769 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-ekim aylarında toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21 artışla 23.8 milyar dolara çıktı.