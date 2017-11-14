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lerin personel alımlarına yeni düzenleme!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 12:36
Belediyelerin personel alımlarına yeni düzenleme!

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINA ALINACAK

Mahalli I·darelere I·lk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, I·tfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelere zabıta u ve itfaiye eri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.

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Belediyelerin personel alımlarına yeni düzenleme!
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