Kış lastiği takmayan 715 lira ödeyecek

Şehirler
arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar
için 1 Aralık'ta
başlayacak kış lastiği
takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere uygulanan 625 liralık ceza artacak
. Kurala uymayanlara uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14.47'lik yeniden değerleme oranı
çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya
çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 155 araç sahibine 94 bin 184 lira
, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira
ceza kesilmişti.