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Son dakika: Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi!

Giriş Tarihi: 14.11.2017 13:16 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 13:18
Son dakika: Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

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Son dakika: Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi!
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