Çatısız atölyeden dünya ihracatına

Kars'tan ayrılarak İstanbul'a yerleşen ve 16 yılını İstanbul'da gerçirdikten sonra, 1985 yılında Muğla'ya taşınan aile iş hayatına eksi ile başlayıp, uzun yıllar süren çalışmalar soncunda başarıya ulaştı. Şu anda Muğla'da, Ermaş ve Coante olmak üzere 2 dev markaya sahip olan ailenin, toplamda 550 çalışanı var.

Ailenin hikayesini, 16 yaşında mermer sektörüne adım atan ve ailenin yatırımlarının tamamını planlayan Ermaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Ercan anlattı

MUĞLA'DAKİ İLK MERMER ATÖLYESİ ÇAMURDAN

Muğla'ya geldikleri ilk yıllarda, şu anda 40.000 m2 olan fabrikalarının bulunduğu arazinin 20 dönümlük kısmını eksi sermaye ile satın aldıklarını ifade eden Ercan "Bu araziye, briketten 140m2'lik bir atölye kurduk. Muğla'ya ilk mermer atölyesini kuran aile biz olduk. Atölyenin yapımında çimento kullanmayarak tamamen çamurdan inşa ettik. Yaklaşık 2,5 yıl, çatısı olmayan bir atölyede çalıştık. Abim, ben ve babam, bu atölye için çok çaba harcadık. Kardeşlerim o dönemde küçüklerdi. 16 yaşındaydım ve mermer ile bu atölyede tanıştım" dedi.

"ATÖLYEDEN EVE 13 KİLOMETRE YÜRÜYORDUM"

Atölyede kestikleri mermerleri, sipariş aldıkları yerlere teslim etmek için geceye kadar atölyede beklediklerini anlatan Kemal Ercan şöyle devam etti "O dönemde şehir içinde kamyonların dağıtım saati 23.00'dan sonra yasaldı. Geceye kadar mermerleri sırtımda taşıyarak kamyona yüklüyor, Marmaris'e götürüyordum. Teslimat yerine varınca, yüklediklerimi tekrar kamyondan indiriyor ve müşterilerimize teslim ediyordum. Tabii ki o zamanlar arabamız da yoktu. Atölyeden eve gitmek için hergün 13 kilomerte kadar yol yürürdüm. Bilmediğim bir şehirde, ilkel koşullarda çalıştım. Bugün bu konuma gelebildiysek, tamamen çalışma azmimiz sayesindedir

Bundan sonrası için ise hayallerimizin sonu yok. Aile şirketi olarak emin adımlar ile dünyaya yayılıyoruz. Ülkemizi dünya çapında temsil etmek bizim en büyük gururumuz olacaktır."

KARDEŞLERİMİN HEPSİ AYRI SORUMLULUKLAR ALDI

Kurduğumuz atölyeyi, azimli çalışmalarımızın sayesinde zamanla büyüttüklerini söyleyen Ercan "Bu arada büyüyen kardeşlerim de abim ve bana olan desteklerini artırdılar. 3 fabrikası, 6 mermer ve traverten ocağı ile Türkiye başta olmak üzere, dünyanın 20 ülkesine Ermaş markası ile mermer ve granit ihracatı gerçekleştiriyoruz. Abim Mustafa Ercan ve benden sonra Murat Ercan, Muhammet Ercan, Hakan Ercan ve Serkan Ercan kardeşlerimin hepsi farklı sorumluluklar aldı. İş bölümünü aramızda düzenledik. Kendimize olan inancımız her sene daha fazla pekişti" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ LİDER KONUMA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Doğal taş sektörüne gerçek anlamda gönül verdik ve sahiplendik diyen Kemal Ercan "Doğal taş ile ilgili son yaptığımız pazar araştırması sonucunda, Ermaş Madencilik markası altında "dünyanın en gelişmiş kuvars esaslı kompoze taş fabrikası" Coante'yi kurmaya karar verdik. Yıllık üretim kapasitesi 800.000 m2 olan ve 25.000 m2'si kapalı alan olmak üzere toplamda 65.000 m2 alanda faaliyet gösterecek olan fabrikanın kuvars doğal taşından üreteceği ürünler, lüks İtalyan mermerine ikame olacak. En büyük hedefimiz, Türkiye'nin doğal taş sektöründe var olan ihracat açığını minimize etmek" dedi