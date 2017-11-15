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Etleri vücutlarına sarıp getirmişler!

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017
Etleri vücutlarına sarıp getirmişler!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçıların uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık ile mücadele konusunda en son teknolojileri kullandıklarını ancak bazılarının vücuduna et sardığını ve cihazlar bunu göremediği için sınırı geçtiğini belirtti. Bazı gazeteciler ile sohbet eden Tüfenkci, sınır kapılarında ve gümrüklerde yapılan 'akla ziyan' kaçakçılık yöntemlerini anlattı. Bunlardan en ilgincinin Gürcistan'a açılan 'nda yaşandığını belirten Tüfenkci, "Adam vücuduna et sarıyor. 20 kilo getirse, orada 5 bizde 40 lira. Gürcistan'a kimlikle gidiyor. Günde üç sefer yapsa, 60 kilo. 30 lira kazansa..." dedi.

UYUŞTURUCULU ELBİSE
Tüfenkci, son dönemde sınır kapılarında valizler içinde yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çocukların yakalandığını, bunların büyük kısmının FETÖ'cülerin çocukları olduğunu söyledi. Tüfenkci otobüslerin üst bagajlarında göçmen kaçakçılığı yapılmaya çalışıldığını da kaydetti. Tüfenkci, uyuşturucu konusunda da birçok yönteme başvurulduğunu belirterek, "Kargo ile elbise gönderiyor. Elbiseye uyuşturucu emdirilmiş. Aldıklarında suya basıyorlar kendini bırakıyor. Tekrar kurutup uyuşturucu olarak kullanıyorlar" diye konuştu.

KAPIDA İŞBİRLİĞİ
Kaçakçılık konusunda yöntem değiştirdiklerini, dünyanın en modern cihazlarını aldıklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti: "Veri değişimlerini artırdık. Bulgaristan'da X-Ray'a giren araçların 'de, Türkiye'de girenlerin ise Bulgaristan'da verileri görülebiliyor. Orada girdiğinde burada içinde ne olduğunu görüyoruz. Farklı bir şey yüklenip yüklenmediğini görüyoruz. Bunu Gürcistan ile yapıyoruz. İran ile de test aşamasındayız. Diğerleri ile de görüşüyoruz."
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Etleri vücutlarına sarıp getirmişler!
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