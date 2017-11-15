Etleri vücutlarına sarıp getirmişler!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçıların uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık ile mücadele konusunda en son teknolojileri kullandıklarını ancak bazılarının vücuduna et sardığını ve cihazlar bunu göremediği için sınırı geçtiğini belirtti. Bazı gazeteciler ile sohbet eden Tüfenkci, sınır kapılarında ve gümrüklerde yapılan 'akla ziyan' kaçakçılık yöntemlerini anlattı. Bunlardan en ilgincinin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı
'nda yaşandığını belirten Tüfenkci, "Adam vücuduna et sarıyor. 20 kilo getirse, orada 5 bizde 40 lira. Gürcistan'a kimlikle gidiyor. Günde üç sefer yapsa, 60 kilo. 30 lira kazansa..." dedi.
UYUŞTURUCULU ELBİSE
Tüfenkci, son dönemde sınır kapılarında valizler içinde yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çocukların yakalandığını, bunların büyük kısmının FETÖ'cülerin çocukları olduğunu söyledi. Tüfenkci otobüslerin üst bagajlarında göçmen kaçakçılığı yapılmaya çalışıldığını da kaydetti. Tüfenkci, uyuşturucu konusunda da birçok yönteme başvurulduğunu belirterek, "Kargo ile elbise gönderiyor. Elbiseye uyuşturucu emdirilmiş. Aldıklarında suya basıyorlar kendini bırakıyor. Tekrar kurutup uyuşturucu olarak kullanıyorlar" diye konuştu.
KAPIDA İŞBİRLİĞİ
Kaçakçılık konusunda yöntem
değiştirdiklerini,
dünyanın
en modern
cihazlarını aldıklarını
ifade
eden Tüfenkci,
şöyle devam
etti: "Veri değişimlerini
artırdık.
Bulgaristan'da
X-Ray'a
giren araçların Türkiye
'de, Türkiye'de
girenlerin
ise Bulgaristan'da
verileri
görülebiliyor.
Orada girdiğinde
burada içinde
ne olduğunu
görüyoruz. Farklı
bir şey yüklenip
yüklenmediğini
görüyoruz.
Bunu Gürcistan
ile yapıyoruz.
İran ile de test
aşamasındayız.
Diğerleri ile de
görüşüyoruz."