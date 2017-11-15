İşsizlik rakamları açıklandı!

İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti.



İSTİHDAM ORANI %48 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile %48 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,7'si tarım, %18,9'u sanayi, %7,9'u inşaat, %52,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak %53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla %73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %34,3 olarak gerçekleşti.



KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %35,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Ağustos 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %35,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %22,2 oldu.



KAMU İSTİHDAMI %0,2 ARTTI



Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %0,2 oranında artarak 3 milyon 573 bin kişi olarak gerçekleşti.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 204 bin kişi artarak 28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artış ile %47,2 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile %10,8 oldu.





Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 35 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 74 bin, inşaat sektöründe 59 bin, hizmet sektöründe 105 bin kişi arttı.

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