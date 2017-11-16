İBB'den flaş havaray açıklaması: Daha güzelini yapmak için iptal ettik

Başkan Uysal, iptal edilen bazı projelerin kimi basın yayın organları tarafından farklı şekilde gündeme getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Uysal, Küçükçekmece Belediyesi'nin eski binasının bulunduğu Beşyol'dan başlayıp Sefaköy ve Halkalı'dan geçen Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda son bulması planlanan havarayın geçeceği güzergahta bu proje uygulanmak istendiğinde ortaya farklı ve ciddi sıkıntıların çıktığını belirtti.

HALKTAN CİDDİ ŞİKAYETLER GELİNCE İPTAL KARARI ALINDI

Küçükçekmece'de ilçe başkanlığı ve Başakşehir'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Uysal, "Bu proje Sefaköy'den geçerken caddelerin genişletilmesi dolayısıyla kamulaştırma gerektiriyordu. Caddeleri genişletmeye çalıştığımızda istediğiniz gibi yapamadığınızdan ilk olarak ciddi sıkıntılar burada ortaya çıkıyor. İkincisi kamulaştırma yapıp, binaları yıkıp caddeyi genişlettiniz, bu sefer de yükseklik için direkler dikilecek. Bu da görüntü kirliliği oluşturuyor. Üçüncüsü olarak vatandaş da tepki gösteriyordu. Küçükçekmece'de halktan ciddi şikayetler gelmeye başladı. Bunun için iptal kararı alındı." diye konuştu.



''BELKİ KADİR BEY İPTAL EDECEKTİ''



İptal kararının perde gerisinde Küçükçekmece, Sefaköy ve Başakşehir'e daha güzelini yapmak olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Bakıldığında havarayın maliyeti, tercih edeceğimiz sistemin maliyetinden daha fazla olabilir. Metro ve hafif raylı sistem daha yüksek bir maliyet getirebilir ancak daha güzel, daha verimli olacak. Havaray yapılacak yerin etrafının buna uygun olması gerekiyor. Geçirilmesi düşünülen güzergahta buna imkan yoktu. Havarayı, daha güzelini yapmak için iptal ettik. Mesele, Kadir Topbaş'ın projesinin iptali meselesi değildir. Kadir Bey'in doğru projesinin her zaman yanındayız. Belki de Kadir Bey bırakmamış olsaydı kendisi iptal edecekti."