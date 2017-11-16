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'ndan imzası

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 10:54
Merkez Bankası'ndan Katar imzası

Cumhuriyet ile Merkez Bankası arasında ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı

Cumhuriyet ndan () yapılan açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani himayelerinde Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı marjında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Suud Al Sani tarafından Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtildi.

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında ortak eğitim programları, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler ile geçici görevlendirme programları düzenlenmesi ve karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikili ilişkileri geliştirerek uluslararası alanda etkili olma stratejik hedefi çerçevesinde yabancı merkez bankaları ile Mutabakat Zabıtları imzalamaktadır. Bu anlaşmalarla yeni ve güçlendirilmiş iş birliği süreçlerinin başlatılması, merkez bankaları arasında iletişimin sürekliliği ve düzenliliğinin sağlanması ile merkez bankacılığı alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Açıklamada, bugüne kadar toplam 25 yabancı merkez bankası ile mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

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Merkez Bankası'ndan Katar imzası
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