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'ın fabrikası satışa çıkarıldı

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 16:46
Halis Toprak'ın fabrikası satışa çıkarıldı

2009 yılında 'nin el koyduğu 2012'de ise merhum işadamı tarafından geri alınan 3 fabrika ve 7 sanayi imarlı arazi, Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı.

'nın Arifiye ilçesinde, 2009 yılında 'nin el koyduğu 2012'de ise merhum işadamı tarafından geri alınan 3 fabrika ve 7 sanayi imarlı arazi, Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı.

Arifiye Hacıköy semtinde yer alan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Toprak İlaç'ın da içinde bulunduğu 382 dönüm arazide iplik, sağlık ürünleri ve ilaç fabrikası bulunuyor. 34 bin 588 metrekare arazi Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı. Vakıfbank resmi internet sitesinden satışa sunduğu arsanın başlangıç fiyatı olarak 21 milyon 600 bin TL ve teminat bedelini de 1 milyon 80 bin TL olarak belirledi.

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Halis Toprak'ın fabrikası satışa çıkarıldı
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