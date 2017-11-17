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Türk bankalarına operasyon yürütülüyor!

Giriş Tarihi: 17.11.2017 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 17:33
Türk bankalarına operasyon yürütülüyor!

SABAH Ekonomi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısını operasyonu ve küresel 17 Aralık kumpası planlarına ayırdı. Halk Bankası’nın borsadaki hareketliliğin şüpheli olduğunun altını çizen Güngör “Halk Bankası’nda cirit atan küresel oyuncular neyin peşinde” sorusunu soruyor

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Önceki gün Borsa İstanbul'da hisseleri adeta gitti, geldi. Gün içinde yüzde 6'ya varan yükseliş yaşandı. Hissenin fiyatı 10.49 ile 9.68 TL arasında oynadı. Bu, 81 kademe fiyat değişimi demek. Yani anormal bir durum olduğu aşikardı.

Nitekim, Borsa İstanbul dün hissede devre kesici (aşırı fiyat değişimlerini engellemek amacıyla geçici bir süre hisse senedinin sürekli işlemden çıkarılması) uyguladı. Hissenin aşırı dalgalandığı günün gecesinde ise 'nin ABD'ye nota verdiği haberi geldi.
Bunları düşünürken mart ayını hatırladım.

Halkbank tahtasında 28-29 Mart'ta da benzer anormallikler yaşanmıştı. 28 Mart'ta yüzde 5.5 yükselen hisse, 29 Mart'ta yüzde 14 düşüvermişti. Borsa kapandıktan sonra da Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 'nın tutuklandığı haberi duyulmuştu.

Peki bankanın hisselerini zıplatan ya da çökerten işlemleri kimler yapıyor?

DİLEK GÜNGÖR'ÜN 'HALKBANK'TA CİRİT ATAN KİM?' BAŞLIKLI YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN DEDİKODU EKONOMİSİ BAŞLIKLI YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Türk bankalarına operasyon yürütülüyor!
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