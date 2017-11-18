‘Cezaevinde’ MPT-76’ya parça üretimi

Uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra 2008 yılında kapatılan Ulubey K Tipi Cezaevi binası, belediye ve özel bir firmanın hazırladığı projeyle silah fabrikasına dönüştürüldü. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan silah fabrikasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MPT-76'nın bazı parçaları imal ediliyor.

8 YIL BOYUNCA ATIL KALDI

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, cezaevinin kapatılmasının ardından binanın 7-8 yıl atıl şekilde kaldığını söyledi. Cezaevinin silah fabrikasına dönüşmesi için girişimlerde bulunduklarını aktaran Türkcan, "2016'da Ordu Savunma Silah Sanayii olarak burası açıldı. Bu yatırımı ülkemize kazandıran yatırımcı işadamlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

200 KİŞİLİK İSTİHDAM

Türkcan, "Şu anda bu fabrikada 35 çalışan arkadaşımız var. İki üç yıl içinde 200 kişi istihdam edilecek" dedi. Türkcan, silah fabrikasında ilk etapta GİRSAN ve CANİK 55 markalı silahların, ardından MPT-76'nın parçalarının üretimine başlandığını ifade etti.