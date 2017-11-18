İşte Kılıçdaroğlu’nu yalanlayan dönüşüm

SGK
'nın kendi döneminden daha kötü durumda olduğunu savunan CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da 15 yılda yapılanlar da yalanlıyor. İşte CHP liderinin yalanını ortaya koyan son 15 yılın sosyal güvenlik karnesi:
140 MİLYARLIK YARDIM:
Yapılan sosyal yardımlar 140 milyara yaklaştı. Bugün itibarıyla 9.5 milyon yeşil kartlının primini devlet ödüyor.
EMEKLİ AYLIĞI % 98 ARTTI:
Emekli aylıkları reel olarak yüzde 98 yükseldi. Yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlendi. Emeklilerden alınan sosyal güvenlik primi kesintisi kaldırıldı.
3 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK:
Şartlı eğitim, sağlık yardımları, ücretsiz kitap yardımı ve 3 milyon çocuk için annelere nakit desteği verildi.
2 MİLYON KİŞİYE KART:
Yaklaşık 2 milyon kişiye sosyal yardım kartı dağıtıldı. Sosyal güvencesi bulunan yoksul kesimin de yardımlardan yararlanması sağlandı.
ASGARİ ÜCRET % 662 ARTTI:
Asgari ücret reel olarak yüzde 83.2, nominal olarak da yüzde 662 arttı.
MEMURA % 467 ARTIŞ:
En düşük memur maaşı 2002'de 392 lira iken, Temmuz 2017'de 2 bin 721 liraya çıktı. Maaşlar nominal yüzde 593, reel yüzde 97 arttı.
ENGELLİYE KAYNAK:
Son 10 yılda 2 milyona yakın engelli için 8 milyar kaynak ayrıldı.
PRİM TEŞVİKİ:
Prim indirimi, teşvikler için ayrılan kaynak 40 milyarı geçti.
1 MİLYON ÇOCUĞA YARDIM:
Şartlı sağlık yardımları kapsamında yıllık ortalama 1 milyon çocuğa düzenli sağlık kontrolü yapılması koşuluyla ailelere milyarlarca lira kaynak ayrıldı.
GSS DEVRİMİ:
Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması ile tüm vatandaşlar sosyal güvenlik koruması altına alındı. Evde bakım hizmetleri yeniden tasarlandı.
EŞİ ÖLENE DESTEK:
Eşi ölen kadınlara düzenli nakdi yardım yapılıyor. Dar gelirli ve emekliler TOKİ
aracılığıyla konut sahibi olmaya başladı.
KUYRUK BİTTİ:
SSK hastaneleri tarih oldu. Koğuş sisteminden tek odalı içinde tuvaleti banyosu olan odalara geçildi. Şehir hastaneleri projesi başlatıldı. İlaca erişim kolaylaştı.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'yı bünyesine alan SGK'nın prim gelirleriyle giderlerini karşılama oranı 2002'den bu yana artarak yüzde 67'ye çıktı.
BU ZATIN HABERİ DAHİ YOKTUR
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. "Ağzını açtığında 'Hesap uzmanıyım' demesine bakmayın. Bu, hesap kitap falan bilmez" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu zat birkaç gündür 'SSK'yı 2 milyar lira zarara uğratmıştım' diyor. Kendi dönemindeki, 2.5 milyar zararın bugün TÜFE hesabı ile 42 milyara geldiğinden dahi bu zatın haberi yoktur. Ey Kılıçdaroğlu, aç interneti, orada bu hesabı otomatik yapan programlar var. Batırdın mı, çıkardın mı, asıl olan bu." SSK döneminde hiç ödemesi yapılmayan, kanserden Hepatit-C'ye, beyin pillerinden yapay kalbe kadar yüzlerce çok pahalı tedavi, ilaç ve cihazın bedelinin bugün SGK tarafından ödendiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "İnanın bundan bile haberi yoktur. Lafa gelince kendi dönemindeki açıkların sebebini erken yaşta emekliliğe bağlar ama bu zatın bizzat kendisi, dikkat edin ortaokul öğrencisi oğlundan, daha bir yaşına değmemiş torununa kadar tüm yakınlarını 'erken emekli olsunlar' diye sigortalı göstermekten geri kalmamıştır. Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK'yı batırmış olan bu zatın şimdi de başında bulunduğu partisini aynı akıbete uğratmasından doğrusu endişe ediyorum."