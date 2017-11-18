Kartlı ödemeler güvenli olarak büyümeye devam ediyor

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 59,5 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6,6 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 16 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 45 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11'i geçti.

DİJİTALLEŞME SÜRÜYOR: İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERDE %45 ORANINDA ARTIŞ

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında toplam 81 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştiği görülüyor. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemelerde %45 artış gerçekleştiği görülüyor. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde %11 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 10 ayında %14'e çıktı.

HER İKİ İNTERNET ALIŞVERİŞİNDEN BİRİ 3D SECURE GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİ İLE YAPILIYOR

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010 yılında %18 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin 2017 yılının ilk 10 ayında %54'e çıktığı görülüyor. Sanal işyerlerindeki dönüşümle beraber bugün internetten yapılan kartlı ödemelerin çoğu 3D Secure ile güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.

KARTLI ÖDEMELERDE DOLANDIRICILIK EN ALT SEVİYEDE SEYREDİYOR

BKM dolandırıcılık istatistikleri dikkate alındığında yurtiçi fiziki POS'larda gerçekleşen her 1 milyon TL'lik kartlı ödemenin 2010 yılında 33 TL'sinde dolandırıcılık gerçekleşmekteydi. 2017 yılının ilk 10 aylık verilere göre ise her 1 milyon TL'lik işlemde yalnızca 7 TL dolandırıcılık işlemine maruz kalındı. Kredi kartlarının, ATM'lerin ve POS'ların tamamının chip&pin teknolojisine sahip olduğu ülkemizde, bankalarımızın dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini oldukça etkin bir şekilde uygulaması ve kartlı ödeme sektörü altyapımızın oldukça gelişmiş olması sayesinde dolandırıcılık rakamları en alt seviyelerde seyrediyor.

