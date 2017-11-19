100 milyar TL faiz ödettiler

Türkiye
'nin ekonomide tarihinin en parlak dönemini yaşadığı Mayıs 2013'ten bu yana Gezi kalkışması ile başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden 15 Temmuz darbe girişimi ile zirve yapan operasyonlar, AB
D'deki Zarrab davası üzerinden sürdürülüyor. Türkiye tüm bu saldırılara rağmen 2023 hedeflerinden milim bile taviz vermeden yoluna devam ederken, zaman kaybına neden olan bu operasyonlar faiz
lobisinin yüzünü güldürüyor.
ADETA GASP EDİLİYOR
Mayıs 2013'ten bu yana yapılan saldırılar nedeniyle Türkiye 2013- 2017 tarihleri arasında fazladan 40 milyar liralık faiz ödemek zorunda kaldı. Yükselen faizlerin etkisiyle 2018- 2020 dönemindeki faiz ödemeleri de şimdiden yaklaşık 60 milyar TL
arttı. Böylece, söz konusu operasyonlarla faiz lobisi fazladan 100 milyar lirayı cebine koyarken, bir yandan da ülkenin yatırıma, eğitime, sağlığa ve büyümeye ayıracağı kaynaklar gaspedilmiş oldu.
Gösterge faiz % 170 yükseldi
İKİ KATTAN FAZLA ARTTI
Saldırıların başladığı Mayıs 2013'te yüzde 5.08 olan gösterge faiz, bu hafta yüzde 13.73'e ulaştı. Faiz oranında yüzde 170'lik artış yaşanırken, Merkez Bankası'nın politika faizi de 4.5'tan 8'e çıktı. Türkiye'de 2002'de yüzde 25.4 olan reel faiz oranı, 2013'te yüzde 0.2'ye gerilemişti. Türkiye'nin makro dengelerini sarsmaya, büyümesini ve istihdam yaratmasını engellemeye çalışan bu saldırılara rağmen, kamu maliyesinde parmak ısırtan performans devam ediyor. AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelir
e oranı yüzde 32.1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 118.6, OECD
'de 107.3, Euro Bölgesi
'nde yüzde 88.8 ve gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama yüzde 40.2 oldu.
Faize 10 yılda 623 milyar tl
ESKİYE DÖNMEK İSTİYORLAR
Geli şmi ş ülkelerde bütçe açığının milli gelire oranı ortalama yüzde 5.3, OECD'de yüzde 4.8 ve gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 2.5 iken Türkiye'de yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu oran 2002'de yüzde 10.5'e ulaşmıştı. 2002'de bütçenin yüzde 43.2'si doğrudan faiz harcamalarına giderken, 2017'de bu oran yüzde 8.9'a indi. 2002'de toplanan her 100 lira verginin 86 lirası faize giderken, 2018'de toplanacak her 100 liralık verginin sadece 12 lirası faize gidecek.