1.780 maden durduruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın talimatıyla başlatılan yeni model maden denetimlerinin ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ağustostan itibaren hayata geçirilen 'Risk Yönetimi Yol Haritası' kapsamındaki denetimlerde, madenlerdeki güvenlik risklerine ve eksiklere müsamaha gösterilmedi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM
) ekiplerince, bu süreçte 5 bin 467 maden sahası denetlendi, 258 kömür madenine faaliyet durdurma cezası verildi. Yapılan denetimler sonucu bin 780 maden işletmesinin faaliyeti durduruldu.
7 BİN SAHADA DENETİM
MİGEM'in yıl sonuna kadar 6 binden fazla denetimi tamamlaması öngörülüyor. 2018 için ise en az 7 bin sahada denetim hedefi konuldu. MİGEM, 69 yeni yeraltı maden uzmanı istihdam etti. Uzmanlar, ruhsat sahalarında görevlendirilmeye başlandı.
RENKLERE AYIRMIŞLARDI
Maden
ocaklarını işletme güvenliği açısından tehlike içeriğine göre üçe ayıran bakanlık, yılda bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk gruplarına göre "kırmızı, sarı ve mavi" renkli gruplara ayırmış, ve her risk grubunu ayrı sıklıklarda denetlemeye başlamıştı. Yeni modelde, kırmızı grup yılda 4, sarı grup 2, mavi grup ise bir kez denetleniyor.
BASKIN DENETİM
Bakanlığın yeni modelinde uygulamaya geçirdiği bir ilk de baskın denetimler oldu. Yeni dönemde yüksek risk grubundaki sahalara habersiz ve anlık baskın denetimler gerçekleştirilmeye başlandı.