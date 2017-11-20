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Son dakika: fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

Giriş Tarihi: 20.11.2017 12:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 12:41
Son dakika: Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

ın gram fiyatı güvenli liman etkisiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın ise, 1 ayın sini gördükten sonra yakın seviyelerde işlem görüyor.

fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle 'güvenli liman' özelliğini korurken, gram altın tarihi rekor kırdı. Altının gram fiyatı 161.52 ile tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 161.43 seviyesinden işlem görüyor. ise yüzde 1.32 yükselişle 264.78 lira sınırında, cumhuriyet altını 1086 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN ZİRVEDE

Altın fiyatları dolardaki değer artışına paralel olarak gerilemesine karşılık, ABD'deki vergi reformu hakkındaki belirsizlik nedeniyle gördüğü 1 ayın sine yakın seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.3 yükselerek 1,297 doları gördükten sonra bu sabah yüzde 0.2 ekside 1,291.71 dolarda bulunuyor.

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Son dakika: Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru!
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