Son dakika: Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle 'güvenli liman' özelliğini korurken, gram altın tarihi rekor kırdı. Altının gram fiyatı 161.52 ile tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 161.43 seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise yüzde 1.32 yükselişle 264.78 lira sınırında, cumhuriyet altını 1086 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN ZİRVEDE

Altın fiyatları dolardaki değer artışına paralel olarak gerilemesine karşılık, ABD'deki vergi reformu hakkındaki belirsizlik nedeniyle gördüğü 1 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.3 yükselerek 1,297 doları gördükten sonra bu sabah yüzde 0.2 ekside 1,291.71 dolarda bulunuyor.