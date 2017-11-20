Yaşlıya bakım sigortası geliyor

SABAH'ın Ordu, Aydın ve Muğla'da 100 yaşını deviren çınarların yaşam sırlarına ve hikâyelerine 6 gün boyunca yer verdiği 'Ömre Ömür Katan Şehirler' adlı yazı dizisindeki yaşlıya bakım sigorta
sı önerisi ses getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
, sigortayı hayata geçireceklerini müjdeledi. Fikri öneren Prof. Dr. İsmail Tufan
, "Bu çok önemli bir çalışma. Bunu yapan iktidarın hiçbir zaman sırtı yere gelmez" dedi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Gerontoloji Atlası'nı çıkaran Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölüm Başkanı Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, "100 yaş üstü insanlarımız gözümüzün nuru. Çok iyi korunmalı, desteklenmeliler. Onlar için bakım sigortası yapılmalı" demişti.