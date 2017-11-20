Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Yaşlıya bakım sigortası geliyor

Yaşlıya bakım sı geliyor

GÜL KİREKLO

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017
Yaşlıya bakım sigortası geliyor

Bakan , yaşlıya bakım sı için çalışma başlattıklarını müjdeledi

SABAH'ın Ordu, Aydın ve Muğla'da 100 yaşını deviren çınarların yaşam sırlarına ve hikâyelerine 6 gün boyunca yer verdiği 'Ömre Ömür Katan Şehirler' adlı yazı dizisindeki yaşlıya bakım sı önerisi ses getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , sigortayı hayata geçireceklerini müjdeledi. Fikri öneren Prof. Dr. , "Bu çok önemli bir çalışma. Bunu yapan iktidarın hiçbir zaman sırtı yere gelmez" dedi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Gerontoloji Atlası'nı çıkaran Gerontoloji Bölüm Başkanı Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, "100 yaş üstü insanlarımız gözümüzün nuru. Çok iyi korunmalı, desteklenmeliler. Onlar için bakım sigortası yapılmalı" demişti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlıya bakım sigortası geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN