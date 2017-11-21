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Merkez'in alabilme limiti kararı ları nasıl etkiledi?

Giriş Tarihi: 21.11.2017 11:44

DenizBank/Ateş: TL uzlaşmalı işlemleri, tarafından yakından takip edilen yaklaşık 212 milyar dolar tutarındaki reel sektör döviz açık pozisyonunun yönetilmesi bağlamında atılmış önemli bir adım. TL uzlaşmalı döviz işlemleri ile ilgili olarak müşteri tabanımızla gerekli iletişime başladık ve ilk tepkilerin oldukça olumlu olduğunu gördük. TCMB'nin oyun kurucu olması ve hedef firmaların da bu mekanizma ile Merkez sı'na bankalar kanalıyla da olsa ulaşabiliyor olmaları önemli

Garanti Bankası/Erbil: TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri, özellikle kurda oynaklığın belirgin bir şekilde arttığı stres zamanlarında bu aracın öneminin arttığını düşünüyoruz. Döviz ödemelerinin önden bir talep yarattığı Türkiye özelinde, yeni ürün, döviz piyasalarına likidite ve derinlik kazandırarak baskıları engellemede yardımcı olacaktır. Müşteriler ve vadeli işleme aracılık eden bankalar açısından BSMV maliyeti çıkabilecek olmasının dikkate alınmasının ve bunu önleyebilecek adımların atılmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz

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Merkez'in borç alabilme limiti kararı bankaları nasıl etkiledi?
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