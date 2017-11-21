Merkez'in borç alabilme limiti kararı bankaları nasıl etkiledi?

DenizBank/Ateş: TL uzlaşmalı döviz işlemleri, TCMB tarafından yakından takip edilen yaklaşık 212 milyar dolar tutarındaki reel sektör döviz açık pozisyonunun yönetilmesi bağlamında atılmış önemli bir adım. TL uzlaşmalı döviz işlemleri ile ilgili olarak müşteri tabanımızla gerekli iletişime başladık ve ilk tepkilerin oldukça olumlu olduğunu gördük. TCMB'nin oyun kurucu olması ve hedef firmaların da bu mekanizma ile Merkez Bankası'na bankalar kanalıyla da olsa ulaşabiliyor olmaları önemli

Garanti Bankası/Erbil: TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri, özellikle kurda oynaklığın belirgin bir şekilde arttığı stres zamanlarında bu aracın öneminin arttığını düşünüyoruz. Döviz borç ödemelerinin önden bir talep yarattığı Türkiye özelinde, yeni ürün, döviz piyasalarına likidite ve derinlik kazandırarak baskıları engellemede yardımcı olacaktır. Müşteriler ve vadeli işleme aracılık eden bankalar açısından BSMV maliyeti çıkabilecek olmasının dikkate alınmasının ve bunu önleyebilecek adımların atılmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz