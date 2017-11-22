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için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 13:21
Altay Tankı için geri sayım başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, projesi ihalesinde tekliflerin cuma günü verildiğini, önümüzdeki günlerde sonuçlandıracaklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Canikli, projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik için ihaleye çıkıldığını hatırlatarak, "Bu ihalede teklifler Cuma günü verildi. Önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız." dedi.

Otokar, Altay Projesi ile ilgili teklif dosyasını 'ye sunduğunu geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirmişti.

Ayrıca, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üretimindeki uluslararası oyuncularından FNSS de seri üretim teklifini tamamlayarak geçen hafta SSM'ye sunmuştu.

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Altay Tankı için geri sayım başladı
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