Altay Tankı için geri sayım başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Canikli, Altay tankı projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldığını hatırlatarak, "Bu ihalede teklifler Cuma günü verildi. Önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız." dedi.

Otokar, Altay Projesi ile ilgili teklif dosyasını SSM'ye sunduğunu geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirmişti.

Ayrıca, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üretimindeki uluslararası oyuncularından FNSS de seri üretim teklifini tamamlayarak geçen hafta SSM'ye sunmuştu.