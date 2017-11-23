Dünya Helal Zirvesi'nde helal gıda oturumu gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi kapsamında helal gıda konulu oturum gerçekleştirildi.

Oturumda "Helalin İslam Dünyasına Etkisi" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Najjar, Allah-u Teala'nın iyi olan şeylerin yenilip içilmesi yönünde emri olduğunu kaydederek, tüm inananların bu şekilde yapması gerektiğini söyledi.

Najjar, "Ümmet olarak bizden temiz, sağlıklı ve helal yenilmesi isteniyor. Din bir yaşam tarzıdır, İslam da bir yaşam tarzımız haline gelmiştir. Hepimiz için yasaklananlar, yasaklanmış olanlar vardır. Bizler de erdem içerisinde buna uymalıyız. Bunu tamamen anlayamayabiliriz ama uygulamalıyız." diye konuştu.

Helalin kişiye getireceği çok ciddi faydalar olduğunu aktaran Najjar, "Helal gıda yemek, ruhsal anlamda da bizi rahatlatıyor. Helal ve temiz kelimelerin bir arada hadis-i şeriflerde geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Yediklerinizin iyi ve helal olduğundan emin olun." mealindeki ayet-i kerime ve hadislerden bahseden Najjar, kişinin ruhi yönünün haram yenildiğinde olumsuz etkilendiğini söyledi.

Najjar, "Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve diğer konuşmacılar helal gıda konusunda birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Eğer aynı hedefe yürüyorsak başka şansımız yok zaten." dedi.

Allah-u Teala'nın birlik olmayı emrettiğini dile getiren Najjar, birlikte çalışmanın öneminden bahsetti. Najjar, "Her alanda birlikte çalışmalıyız. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Onun emirlerinin etrafında birleşmeliyiz." dedi.

Etkinlikte Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) gıda mühendisi Tuğba Daysaloğlu, TSE'nin helal belgelendirme faaliyetlerinden bahsetti ve bu konudaki süreçleri katılımcılara anlattı.