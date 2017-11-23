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Ertem: Spekülatörlerin eli kırılabilecek

Giriş Tarihi: 23.11.2017 11:49
Ertem: Spekülatörlerin eli kırılabilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı  'nin araç bağımsızlığı olduğunun altını çizdi ve spekülatörlerin elini kırabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , NTV'ye konuştu.

'nin kur hedeflemesi yapmadığını belirten Ertem, TCMB'nin attığı adımların enflasyon hedeflemesi çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Merkez'in uygun bulduğu takdirde herhangi bir harekete geçmekte özgür olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, TCMB'nin araç bağımsızlığı olduğunun altını çizdi ve spekülatörlerin elini kırabileceğini belirtti.

Ertem, ayrıca, TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti hamlesinin ardından geç likidite penceresi faizini yukarı çekebileceğini bildirdi.

Bankacılık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ertem, Türkiye bankalarının faiz düşürmek için geniş bir manevra alanına sahip olduklarını belirtti.

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Ertem: Spekülatörlerin eli kırılabilecek
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