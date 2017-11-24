Bakan Ağbal'dan flaş KDV açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bütçeleri ile gelir bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Maddeleri ve Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı Maddeleri ele alınıyor.



"SON DERECE ÖNEMLİ YAPISAL DÜZENLEMELERE İMZA ATTIK"-



Ağbal, komisyonda Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin bir konuşma yaptı. Hesap verilebilirlik ile mali saydamlığı ortaya koyabilmek için yasal, idari ve uygulamaya ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Ağbal, "Bakanlık olarak son 2 yılda özellikle yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya dönük çok kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ekonomide büyüme trendini yukarıya çeken son derece önemli yapısal düzenlemelere imza attık. Bu düzenlemelerin Türkiye'deki büyüme potansiyelini yukarıya çekecek son derece önemli düzenlemeler olduğuna inanıyorum" dedi.



"İADE MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"-



Ağbal, KDV sistemine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "İlgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanunun reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacağını söyleyebiliriz. Şu anda iade maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu; KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından KDV iade raporu düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemeler, yapılan iadeye göre oran olarak yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var" açıklamasında bulundu

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