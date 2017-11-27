Kamu da yüzer elektrik santrali kullanacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali'nin toplam 120 megavat kapasitedeki 4 adet gaz türbini, jeneratör setiyle yardımcı sistemlerinin ambarlı bir kuru yük gemisine veya ambarlı kargo gemisine montajlanarak yüzer elektrik santraline dönüştürülmesi için ihale açıldı.

ANAHTAR TESLİM HİZMET VERECEK

Toplam 6 şirketin katıldığı 23 Kasım'da gerçekleştirilen ihalede, en iyi teklif 181 milyon 680 bin lira ile Tersan Tersanecilik tarafından verildi.

İhale şartnamesine göre, yüklenici firma en fazla 20 yaşında, iki veya dört zamanlı makineye sahip, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyesi bir kalite kuruluşu tarafından verilmiş aktif belgeli, ambarlı kuru yük veya ambarlı kargo gemisini yüzer elektrik santraline dönüştürecek.

Bu şartlara uygun bir gemiye, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali'nin türbinleri ve yardımcı sistemleri montajlanarak kurulacak ve en az 120 megavat kapasiteye sahip olacak yüzer santralde, motorin ve doğalgaz olmak üzere çift yakıt kullanılabilecek.

Yüklenici firma, geminin santrale dönüştürülmesi haricinde, testler, tesisin başarılı bir şekilde işletmeye alınması, işletme süpervizörlüğü ve eğitim dahil olmak üzere anahtar teslimi hizmet verecek.

KAMUNUN İLK YÜZER ELEKTRİK SANTRALİ OLACAK

Türkiye sınırları içerisinde bir tersanede yapılması şartı bulunan santralin 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. Böylece, daha önce sadece özel sektör tarafından faaliyete alınan yüzer elektrik santralleri, ilk defa kamu tarafından da kullanılmaya başlanacak. Yüzer elektrik santralinin teslimat adresi henüz belirlenmezken, hangi amaçla kullanılacağı konusu da netleşmedi.

Santralin, özellikle pik tüketim anlarında Türkiye'deki talebin karşılanması için kullanılabileceğini belirten sektör yetkilileri, "Bu santraller mobil olduğu için önemli esneklik sağlıyor. Yüzer elektrik santrallerinde enerji depolanabilir veya bir yerden başka bir yere gönderilebilir. Sistem için baz yük oluşturabilir. Ayrıca, stratejik açıdan enerji ihtiyacı olan ülkelere enerji satmak için de kullanılabilir. Devletin böyle birşeyi yapıyor olması önemli bir adım. Belki bu tip yüzer gemiler çoğalacak, petrol ve gazın enerjiye dönüştürülerek dünyaya ihracatı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, 180 megavatlık Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali'nin ise tamamen tasfiye edilebileceği veya daha verimli türbinler kullanılarak revize edilebileceği belirtiliyor.