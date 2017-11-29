David Cohen Halkbank işlemlerine imza attı mı?

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü dikkat çeken yazısı;

COHEN HALKBANK İŞLEMLERİNE İMZA ATTI MI?

ABD'deki davada kritik isimlerden birisi de David Cohen... Cohen'i tanımayanlar için kısaca anlatayım. ABD Hazine Bakanlığı'nda Terörizm ve Finansal İstihbaratından sorumlu bakan yardımcısı. Amerikan Hazinesi'nin 'İran Ambargoları Çarı'. Dünyada hangi ülke ve uluslararası şirketlerin ABD ve BMGK ambargolarına uyup-uymadığını kontrol eden birimin başındaydı. O dönemde sık sık Türkiye'ye geliyordu. Sonra CIA'e atandı.

Dün bir grup bankacıyla konuşurken Cohen'in ve ekibinin Halkbank'a gelip 3 ayda birinceleme yaptığını ve işlemleri incelediğini üstelik altına imza attığını anlattılar.

Bu doğruysa Cohen'in şu sorulara yanıt vermesi gerekmez mi?

1- Halkbank ambargoyu deldiyse siz neden o raporlara imza attınız?

2- Gezi olaylarından önce ABD Kongresi'ne Türkiye'nin İran'a doğalgaz karşılığı altın gönderdiğine ilişkin bir durum görmediğinizi mi söylediniz?

3- Türkiye ziyaretlerinizde Metin Topuz'la irtibatınız oldu mu?

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN