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  3. David Cohen Halkbank işlemlerine imza attı mı?

işlemlerine imza attı mı?

Giriş Tarihi: 29.11.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 10:55
David Cohen Halkbank işlemlerine imza attı mı?

'yi hedefine koyan 'deki kumpas davasında ayrıntılar ortaya çıktıkça CHP-FETÖ-ABD üçgenindeki kirli ilişkiler ağı ortaya serildi. SABAH Ekonomi yazarı , bugünkü yazısında ABD'deki davada kritik isimlerden birisi olan 'nin 'İran Ambargoları Çarı', dünyada hangi ülke ve uluslararası şirketlerin ABD ve BMGK ambargolarına uyup-uymadığını kontrol eden birimin başında olan sonra 'e atanan 'le ilgili dikkat çeken ayrıntılara değindi...

İşte 'ün bugünkü dikkat çeken yazısı;

COHEN HALKBANK İŞLEMLERİNE İMZA ATTI MI?

'deki davada kritik isimlerden birisi de ... Cohen'i tanımayanlar için kısaca anlatayım. ABD Hazine Bakanlığı'nda Terörizm ve Finansal İstihbaratından sorumlu bakan yardımcısı. 'nin 'İran Ambargoları Çarı'. Dünyada hangi ülke ve uluslararası şirketlerin ABD ve BMGK ambargolarına uyup-uymadığını kontrol eden birimin başındaydı. O dönemde sık sık 'ye geliyordu. Sonra 'e atandı.
Dün bir grup bankacıyla konuşurken Cohen'in ve ekibinin 'a gelip 3 ayda birinceleme yaptığını ve işlemleri incelediğini üstelik altına imza attığını anlattılar.

Bu doğruysa Cohen'in şu sorulara yanıt vermesi gerekmez mi?

1- Halkbank ambargoyu deldiyse siz neden o raporlara imza attınız?
2- Gezi olaylarından önce ABD Kongresi'ne Türkiye'nin İran'a doğalgaz karşılığı altın gönderdiğine ilişkin bir durum görmediğinizi mi söylediniz?
3- Türkiye ziyaretlerinizde 'la irtibatınız oldu mu?

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David Cohen Halkbank işlemlerine imza attı mı?
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