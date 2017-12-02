CNR Food Fuarı için dev iş birliği

Fuarın önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyeceğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, alanlarında Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının desteğinin kendilerine büyük güç kattığını söyledi. Hali hazırda ETÜDER ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Mete, "Geçen sene 60 bin metrekare alanda gerçekleşen fuarımız, önümüzdeki yıl 100 bin metrekareyi bulacak. Hedefimiz, metrekareyi daha da artırarak çok uluslu bir fuar haline getirmeyi sağlamak. Fuarlar sadece ticaretin gelişmesine katkı sağlamıyor. Aynı zamanda ülkenin turizmine, tarihine, ekonomisine katkı, geleceğe ise yatırım sağlıyor. 2018 yılındaki fuarda 1000'e yakın alım heyeti yapmayı hedefliyoruz. Bu fuarı dışarıya açılan bir yol, firmalar için faydalı bir ilk adım olarak görüyoruz" dedi.

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, çıtayı en yukarılara taşımak için, İstanbul'da Sial Paris, Anuga Köln, Gulfood Dubai fuarları ayarında, hatta onlara rakip, uluslararası bir fuar yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, "Şimdi TGDF'nin desteğiyle de bu iddiamızı daha güçlü olarak söylüyoruz. İlk fuarda Türkiye'de bir ilke imza atarak Ev Dışı Tüketim Tedarikçiliği sektörünü ihracat ile tanıştırdık. Katılımcılarımızın memnuniyeti doğru yolda olduğumuzu ve iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Bu yeni güç birliğiyle hem sektör hem de ülkemiz için önemli bir adım attığımızı ve dolayısıyla da her kesim için önemli fırsatlar çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

2 bine yakın gıda ve içecek sanayi firmasını çatısı altında toplayan, 27 sektörel üye derneği ile gıda sektörünün Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz da, federasyonun katılımıyla fuarın daha da güç kazanacağının altını çizdi. Kopuz, "Gıda, gerek regülasyonlara gerekse de tüketici trendlerine uyum için yapılan Ar-Ge çalışmaları ve geliştirilen inovatif ürünlerle sürekli gelişen bir alan. Fuarlar ise sektördeki gelişmelerin sergilendiği en önemli kanalların başında geliyor. Gıdanın tüm paydaşlarını çatısı altında toplayan CNR Food İstanbul'un, Türkiye gıda sektörünün en büyük temsilcisi konumundaki TGDF'nin katılımıyla, sektörün gelişmesine büyük katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.