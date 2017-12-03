3 Aralık altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar?

3 Aralık Pazar çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 3 Aralık Pazar altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 3 Aralık Pazar günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 161,12

Satış: 161,15

Çeyrek Altın

Alış: 258,50

Satış: 264,35

Yarım Altın

Alış: 515,38

Satış: 528,69

Tam Altın

Alış: 1.037,21

Satış: 1.063,04

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.068,00

Satış: 1.078,00

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.